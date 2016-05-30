ВВС Сирии сбросили "морские мины" на районы провинции Алеппо: погибли 15 гражданских лиц

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Вертолеты ВВС Сирии сбросили "морские мины" на подконтрольные оппозиции районы провинции Алеппо: погибли 15 гражданских лиц, еще 24 ранены.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент АА со ссылкой на Управление гражданской обороны Алеппо. В числе погибших - женщины и дети.

Ряду населенных пунктов нанесен крупный ущерб, многие полностью разрушены.

Команды гражданской обороны пытаются извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых. Если раньше ВВС Сирии при атаках на подконтрольные оппозиции жилые районы Алеппо использовали в основном "бочковые" бомбы, то теперь начали прибегать к "морским минам".