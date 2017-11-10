Вертолеты ВС Афганистана обстреляли базар на севере страны, 25 человек получили ранения

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Вертолеты вооруженных сил Афганистана обстреляли базар в деревне на севере провинции Фарах, в результате 25 мирных граждан получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Один из очевидцев рассказал, что местные жители постарались связаться с властями, когда начался обстрел. В числе пострадавших четверо детей.

Представитель губернатора провинции Насир Мехди утверждает, что вертолеты ВС Афганистана стреляли по укрытиям радикального движения "Талибан", находящимся в деревне. По его словам, в результате обстрела были уничтожены восемь талибов, в том числе три командира, и только четыре мирных жителя получили ранения.