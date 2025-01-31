Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом

Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, управляла женщина-пилот.

Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, управляла женщина-пилот.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола, работающего в объединенном командном Центре по координации последствий катастрофы.

"Козиол подтвердил, что... у женщины-пилота, управлявшей в тот момент полетом, было 500 часов налета", - сообщает телеканал.

Ранее телеканал сообщил, что экипаж Black Hawk имел значительный опыт и тысячи часов налета. По данным телеканала, на борту находились трое военных: инструктор, пилот и борттехник. Инструктор имел более 1000 часов налета, пилот – более 500 часов, а борттехник также имел "сотни часов летного опыта". Вертолет выполнял рутинный ночной полет над рекой Потомак, маршрут которого был хорошо знаком всем членам экипажа.