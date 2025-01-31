О нас

Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом

Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, управляла женщина-пилот.
Другие страны
31 января 2025 г. 16:36
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом

Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, управляла женщина-пилот.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола, работающего в объединенном командном Центре по координации последствий катастрофы.

"Козиол подтвердил, что... у женщины-пилота, управлявшей в тот момент полетом, было 500 часов налета", - сообщает телеканал.

Ранее телеканал сообщил, что экипаж Black Hawk имел значительный опыт и тысячи часов налета. По данным телеканала, на борту находились трое военных: инструктор, пилот и борттехник. Инструктор имел более 1000 часов налета, пилот – более 500 часов, а борттехник также имел "сотни часов летного опыта". Вертолет выполнял рутинный ночной полет над рекой Потомак, маршрут которого был хорошо знаком всем членам экипажа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Джейхун Байрамов: Развитие Среднего коридора создает возможности для расширения сотрудничества Баку, Анкары и Ташкента
Джейхун Байрамов: Развитие Среднего коридора создает возможности для расширения сотрудничества Баку, Анкары и Ташкента
29 января 2025 г. 16:18
Анар Рзаев: В Хырдалан будут проложены новые дороги
Анар Рзаев: В Хырдалан будут проложены новые дороги
28 января 2025 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi