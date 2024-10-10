Вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в Японии

Вертолет ВВС США с тремя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку на побережье в префектуре Канагава.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.
Пострадавших нет.
По информации ВМС США, вертолет совершил аварийную посадку в 11:05 по местному времени. Причиной стали "меры предосторожности после обнаружения неисправности".
Минобороны Японии сообщило, что вертолет вылетел из американской авиабазы Ацуги, расположенной в префектуре Канагава. Ведомство проинформировало власти США об инциденте и попросило американских военных провести проверку безопасности.