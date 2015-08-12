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    ​Вертолет ВВС США потерпел аварию

    На борту вертолета американских ВВС находились от пяти до восьми человек

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Вертолет американских ВВС потерпел крушение в 30 км от дислоцированной на японском острове Окинава базы, cообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    По данным телеканала NHK, инцидент произошел к востоку от базы ВВС США в городе Наго.

    На борту вертолета, который упал в море, находились от пяти до восьми человек. В настоящее время информации об их состоянии нет.

    Сотрудники береговой охраны приступили к поискам возможных пострадавших.

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