​Вертолет ВВС Британии потерпел крушение в горах Уэльса

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Вертолет королевских Военно-воздушных сил Великобритании врезался в гору на территории Уэльса, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В полиции Северного Уэльса сообщили, что экстренные службы прибыли на место крушения у горного пика Аран рядом с горой Сноудон, самой высокой точкой Уэльса.

Отмечается, что темный дым поднимался в небо близ Сноудона, так как после крушения вертолет загорелся.

По данным Би-би-си, на борту находились четыре человека, все они выжили.