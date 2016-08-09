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    ​Вертолет ВВС Британии потерпел крушение в горах Уэльса

    На борту находились четыре человека, все они выжили

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Вертолет королевских Военно-воздушных сил Великобритании врезался в гору на территории Уэльса, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    В полиции Северного Уэльса сообщили, что экстренные службы прибыли на место крушения у горного пика Аран рядом с горой Сноудон, самой высокой точкой Уэльса.

    Отмечается, что темный дым поднимался в небо близ Сноудона, так как после крушения вертолет загорелся.

    По данным Би-би-си, на борту находились четыре человека, все они выжили.

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