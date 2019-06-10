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При жёсткой посадке вертолёта на крышу здания в Манхэттене погиб человек - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

При жёсткой посадке вертолёта на крышу в Манхэттене погиб человек

При жёсткой посадке вертолёта на Седьмой авеню на Манхэттене погиб человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал CBS.

Телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что вертолёт врезался в крышу 54-этажного офисного здания.

Из здания эвакуированы сотни людей. Пожар на месте происшествия уже потушен.

*** 22:26

Вертолет совершил жёсткую посадку на крышу здания на Седьмой авеню на Манхэттене, после чего загорелся.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNBC.

Информация о возможных пострадавших не приводится. По данным CNBC, из здания, на крыше которого находится охваченный огнём вертолет, идет эвакуация.

По данным WNBC, пострадал по меньшей мере один человек.

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