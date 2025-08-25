О нас

Вертолет упал в пруд и разбился во время тушения пожара во Франции

Вертолет упал в пруд и разбился во время тушения пожара во Франции Во время тушения пожара во французском департаменте Финистер вертолет Morane 29 упал в пруд.
Другие страны
25 августа 2025 г. 05:20
Вертолет упал в пруд и разбился во время тушения пожара во Франции

Во время тушения пожара во французском департаменте Финистер вертолет Morane 29 упал в пруд.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, пилот и пожарный офицер благополучно выбрались из кабины и остались живы.

“Во время черпания вертолет соприкоснулся с поверхностью воды, что привело к падению машины”, - сообщили в префектуре Финистера.

Вертолет Morane 29 используется для пожаротушения с 2023 года. Этим летом он участвовал в 33 вылетах и осуществил 154 сброса воды, что позволило ликвидировать десятки очагов возгорания и предотвратить распространение пожаров по территории Франции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada yanğınla mübarizə aparan helikopter qəzaya uğrayıb

Другие новости из категории

Глава продовольственной программы ООН назвала ситуацию в Газе катастрофической
Глава продовольственной программы ООН назвала ситуацию в Газе катастрофической
25 августа 2025 г. 05:36
Британская полиция арестовала 140 человек во время карнавала
Британская полиция арестовала 140 человек во время карнавала
25 августа 2025 г. 03:45
Трамп предложил направить войска в штат Мэриленд
Трамп предложил направить войска в штат Мэриленд
25 августа 2025 г. 03:08
В МИД Франции отреагировали на слова посла США о недостаточной борьбе с антисемитизмом
В МИД Франции отреагировали на слова посла США о недостаточной борьбе с антисемитизмом
25 августа 2025 г. 02:06
Минздрав Йемена: Число погибших при ударах Израиля выросло до четырех
Минздрав Йемена: Число погибших при ударах Израиля выросло до четырех
25 августа 2025 г. 01:39
Президент Сирии заявил о прогрессе на пути к соглашению по безопасности с Израилем
Президент Сирии заявил о прогрессе на пути к соглашению по безопасности с Израилем
25 августа 2025 г. 01:20
Посол США во Франции написал Макрону из-за антисемитизма в стране
Посол США во Франции написал Макрону из-за антисемитизма в стране
25 августа 2025 г. 00:53
В Германии опубликовали секретные документы об идее вступления РФ в НАТО
В Германии опубликовали секретные документы об идее вступления РФ в НАТО
24 августа 2025 г. 23:47
Мерц: ФРГ необходимо найти новых торговых партнеров
Мерц: ФРГ необходимо найти новых торговых партнеров
24 августа 2025 г. 23:08
При столкновениях к западу от Триполи погибли минимум 12 человек
При столкновениях к западу от Триполи погибли минимум 12 человек
24 августа 2025 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi