Вертолет упал в пруд и разбился во время тушения пожара во Франции

Во время тушения пожара во французском департаменте Финистер вертолет Morane 29 упал в пруд.

Во время тушения пожара во французском департаменте Финистер вертолет Morane 29 упал в пруд.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, пилот и пожарный офицер благополучно выбрались из кабины и остались живы.

“Во время черпания вертолет соприкоснулся с поверхностью воды, что привело к падению машины”, - сообщили в префектуре Финистера.

Вертолет Morane 29 используется для пожаротушения с 2023 года. Этим летом он участвовал в 33 вылетах и осуществил 154 сброса воды, что позволило ликвидировать десятки очагов возгорания и предотвратить распространение пожаров по территории Франции.