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Вертолет Трампа выставили на продажу

Вертолет Трампа выставили на продажу Один из частных вертолетов президента США Дональда Трампа Sikorsky S-76B, который американский лидер активно использовал во время предвыборной кампании 2016 года, выставлен на продажу, его цена может достигать 1,5 миллиона долларов.
Другие страны
9 ноября 2020 г. 19:37
Вертолет Трампа выставили на продажу

Один из частных вертолетов президента США Дональда Трампа Sikorsky S-76B, который американский лидер активно использовал во время предвыборной кампании 2016 года, выставлен на продажу, его цена может достигать 1,5 миллиона долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Newsweek.

Как пишет издание, специальные торговые площадки Jet Edge Partners и Aero Asset, где вертолет с регистрационным номером N76DT выставлен на продажу с августа этого года, не предлагают конкретной цены. Четыре года назад издание New York Times оценило его в 875 тысяч долларов США. Однако сейчас предполагается, что на фоне выборов его стоимость может возрасти и составить около 1,5 миллиона долларов США, сообщает Newsweek.

Сейчас вертолет находится в ангаре в Нью-Джерси. Газета пишет, что его обшитый панелями из африканского красного дерева салон представительского класса с ковровым покрытием вмещает шесть человек. Также внутри действует система звукоизоляции, есть холодильник и шкафчик для напитков.

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