Вертолет Трампа выставили на продажу

Один из частных вертолетов президента США Дональда Трампа Sikorsky S-76B, который американский лидер активно использовал во время предвыборной кампании 2016 года, выставлен на продажу, его цена может достигать 1,5 миллиона долларов.

Один из частных вертолетов президента США Дональда Трампа Sikorsky S-76B, который американский лидер активно использовал во время предвыборной кампании 2016 года, выставлен на продажу, его цена может достигать 1,5 миллиона долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Newsweek .

Как пишет издание, специальные торговые площадки Jet Edge Partners и Aero Asset, где вертолет с регистрационным номером N76DT выставлен на продажу с августа этого года, не предлагают конкретной цены. Четыре года назад издание New York Times оценило его в 875 тысяч долларов США. Однако сейчас предполагается, что на фоне выборов его стоимость может возрасти и составить около 1,5 миллиона долларов США, сообщает Newsweek.

Сейчас вертолет находится в ангаре в Нью-Джерси. Газета пишет, что его обшитый панелями из африканского красного дерева салон представительского класса с ковровым покрытием вмещает шесть человек. Также внутри действует система звукоизоляции, есть холодильник и шкафчик для напитков.