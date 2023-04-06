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Вертолет Сил самообороны Японии пропал с радаров в префектуре Окинава

Вертолет Сил самообороны Японии пропал с радаров в префектуре Окинава Вертолет UH-60 Black Hawk Сил самообороны Японии пропал в четверг с радаров в районе отдаленного японского острова Мияко (южная префектура Окинава).
Другие страны
6 апреля 2023 г. 14:08
Вертолет Сил самообороны Японии пропал с радаров в префектуре Окинава

Вертолет UH-60 Black Hawk Сил самообороны Японии пропал в четверг с радаров в районе отдаленного японского острова Мияко (южная префектура Окинава).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Сообщается, что на борту вертолета находились 10 человек.

Вертолет вылетел с острова Мияко для регулярного патрулирования. Продолжительность полета должна была составить около часа. Погодные условия в указанном районе были нормальными.

Береговая охрана Японии направила в район острова четыре патрульных судна для проведения поисковой операции.

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