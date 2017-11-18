Вертолет с президентом Аргентины на борту совершил экстренную посадку

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Вертолет, на борту которого находился президент Аргентины Маурисио Макри, совершил вынужденную посадку из-за штормового ветра.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Телам.

Макри, его супругу и дочь после посадки увезли на автомобиле сотрудники администрации. Воздушное судно направлялось из Мар-дель-плата в резиденцию в населенном пункте Чападмалаль, где лидер собирался провести свои выходные.

После сообщения об исчезновении подводной лодки ВМС Аргентины, президент не отменил поездку. Напомним, подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в среду.