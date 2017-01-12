Вертолет с губернатором Нью-Йорка совершил аварийную посадку

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Вертолет, на борту которого находились губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и два его помощника, совершил аварийную посадку в аэропорту города Нью-Виндзор, штат Нью-Йорк.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал CBS, инцидент произошел в 16.00 (01.00 по Баку).

Вертолет перевозил губернатора из города Олбани в Нью-Йорк. По словам представителя Куомо, вертолет наполнился дымом, из-за чего пилот выполнил вынужденную посадку.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной неисправности, выясняется.