 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вертолет с губернатором Нью-Йорка совершил аварийную посадку

    Вертолет перевозил губернатора из города Олбани в Нью-Йорк

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Вертолет, на борту которого находились губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и два его помощника, совершил аварийную посадку в аэропорту города Нью-Виндзор, штат Нью-Йорк.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал CBS, инцидент произошел в 16.00 (01.00 по Баку).

    Вертолет перевозил губернатора из города Олбани в Нью-Йорк. По словам представителя Куомо, вертолет наполнился дымом, из-за чего пилот выполнил вынужденную посадку.

    Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной неисправности, выясняется.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi