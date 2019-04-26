Вертолет с генералом национальной гвардии разбился в Венесуэле

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате крушения вертолета в районе города Маракайбо штата Сулия.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Nacional.

Отмечается, что среди погибших - генерал Боливарианской национальной гвардии и пилот вертолета. Раненые доставлены в госпитали, они находятся в стабильном состоянии. Специалисты работают на месте крушения и выясняют причину инцидента.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро уже выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать надлежащую медицинскую помощь пострадавшим.