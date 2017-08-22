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    Вертолет Robinson врезался в скалу в Краснодарском крае

    По данному факту проводится проверка

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате столкновения вертолета со скалой в Краснодарском крае.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

    "Вертолет Robinson R-66 в районе населенного пункта Малый Утриш столкнулся со скалой. В результате происшествия один человек погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, вертолет следовал по маршруту Анапа - Абрау-Дюрсо.

    По данному факту проводится проверка.

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