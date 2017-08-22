Вертолет Robinson врезался в скалу в Краснодарском крае

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате столкновения вертолета со скалой в Краснодарском крае.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Вертолет Robinson R-66 в районе населенного пункта Малый Утриш столкнулся со скалой. В результате происшествия один человек погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, вертолет следовал по маршруту Анапа - Абрау-Дюрсо.

По данному факту проводится проверка.