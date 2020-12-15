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Вертолет разбился в Новой Зеландии

Вертолет разбился в Новой Зеландии Не менее двух человек погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате крушения вертолета в регионе Кентербери.
Другие страны
15 декабря 2020 г. 07:44
Вертолет разбился в Новой Зеландии

Не менее двух человек погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате крушения вертолета в регионе Кентербери.

Об этом во вторник со ссылкой на полицию сообщило издание The New Zealand Herald.

По его сведениям, местные жители помогли извлечь выживших из-под обломков. Среди пострадавших, предположительно, есть дети. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.

"Более подробная информация о погибших и пострадавших, включая возраст и пол, не разглашается, пока семьям не будут разосланы все необходимые уведомления", - приводит The New Zealand Herald заявление правоохранительных органов.

Как отмечает издание, Управление гражданской авиации страны начало расследование в связи с инцидентом.

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