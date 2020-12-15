Вертолет разбился в Новой Зеландии

Не менее двух человек погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате крушения вертолета в регионе Кентербери.

Не менее двух человек погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате крушения вертолета в регионе Кентербери.

Об этом во вторник со ссылкой на полицию сообщило издание The New Zealand Herald.

По его сведениям, местные жители помогли извлечь выживших из-под обломков. Среди пострадавших, предположительно, есть дети. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.

"Более подробная информация о погибших и пострадавших, включая возраст и пол, не разглашается, пока семьям не будут разосланы все необходимые уведомления", - приводит The New Zealand Herald заявление правоохранительных органов.

Как отмечает издание, Управление гражданской авиации страны начало расследование в связи с инцидентом.