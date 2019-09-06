Вертолёт разбился при тушении пожара в Португалии.

Как передаёт Report со ссылкой на Reuters в Португалии разбился вертолёт. ссылаясь на местные аварийно-спасательные службы.

Воздушное судно принадлежало пожарной службе и пролетало над зоной лесного пожара, чтобы его потушить. В какой-то момент вертолёт задел линии электропередачи и рухнул.

Отмечается, что в результате крушения погиб пилот вертолёта. Также стало известно, что незадолго до происшествия с его борта высадилась группа пожарных, которым чудом удалось избежать гибели.

Обстоятельства ЧП выясняются.