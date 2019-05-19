Вертолет потерпел крушение в горах Юты, два человека погибли - ВИДЕО

Вертолет упал в горах в американском штате Юта.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

По данным, в результате крушения погибли два человека, которые находились на борту воздушного судна.

Вертолет выполнял полет из города Баллард в аэропорт округа Солт-Лейк-Сити.

Поиски судна начались после того, как один из родственников семьи, которой принадлежал вертолет, сообщил о его опоздании. Причины крушения устанавливаются.

Пока известно лишь, что в этом районе были сложные погодные условия.