Вертолет потерпел катастрофу в Республике Сербской

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Неустановленный вертолет потерпел крушение в труднодоступной гористой местности муниципалитета Братунац (Республика Сербская, входит в состав Боснии и Герцеговины, БиГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник телевидение страны.

Отмечается, что к месту происшествия выдвинулись спасатели, экипажи скорой помощи и полиция. Однако крушение произошло на вершине покрытой лесом горной гряды, куда поисковые отряды пока не добрались. До сих пор нет информации о типе и принадлежности винтокрылой машины, а также о числе пассажиров на ее борту.

Телевидение Республики Сербской утверждает, что вертолет не принадлежит ни МВД страны, ни вертолетному центру республики, ни вооруженным силам БиГ или европейским миссиям в стране.