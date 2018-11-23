 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вертолет исчез с радаров в Доминиканской Республике

    На борту находятся пилот и пятеро туристов

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Вертолет, принадлежащий одной из местных туристических компаний, на борту которого находились шесть человек, исчез с экранов радаров в четверг в Доминиканской Республике.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Listin Diario.

    По данным издания, экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами после вылета из города Рио-Сан-Хуан на севере страны. На борту находятся пилот и пятеро туристов.

    Доминиканский институт гражданской авиации при поддержке военного ведомства республики начал операцию по поиску машины.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi