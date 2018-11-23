Вертолет исчез с радаров в Доминиканской Республике

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Вертолет, принадлежащий одной из местных туристических компаний, на борту которого находились шесть человек, исчез с экранов радаров в четверг в Доминиканской Республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Listin Diario.

По данным издания, экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами после вылета из города Рио-Сан-Хуан на севере страны. На борту находятся пилот и пятеро туристов.

Доминиканский институт гражданской авиации при поддержке военного ведомства республики начал операцию по поиску машины.