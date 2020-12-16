Вертолет береговой охраны Алжира упал в Средиземное море

Военный вертолет, принадлежавший береговой охране Алжира, потерпел крушение на севере страны. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, вертолет упал в Средиземное море у восточного побережья алжирской провинции Типаза.
Сообщается о гибели одного военнослужащего, находившегося на борту вертолета. Спасатели приступили к операции по обнаружению других военных, также находившихся на борту вертолета в момент крушения.
О причинах катастрофы никаких сведений не приводится.