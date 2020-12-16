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Вертолет береговой охраны Алжира упал в Средиземное море

Вертолет береговой охраны Алжира упал в Средиземное море Телеканал Al Arabiya сообщил о гибели одного военнослужащего
Другие страны
16 декабря 2020 г. 16:00
Вертолет береговой охраны Алжира упал в Средиземное море
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Военный вертолет, принадлежавший береговой охране Алжира, потерпел крушение на севере страны. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, вертолет упал в Средиземное море у восточного побережья алжирской провинции Типаза.

Сообщается о гибели одного военнослужащего, находившегося на борту вертолета. Спасатели приступили к операции по обнаружению других военных, также находившихся на борту вертолета в момент крушения.

О причинах катастрофы никаких сведений не приводится.

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