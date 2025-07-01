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Вершина Эйфелевой башни закрылась для посещения из-за жары

Вершина Эйфелевой башни закрылась для посещения из-за жары Вершина Эйфелевой башни закрылась для посещения из-за жары
Другие страны
1 июля 2025 г. 15:13
Вершина Эйфелевой башни закрылась для посещения из-за жары

Вершина парижской Эйфелевой башни до 3 июля закрылась для посещения из-за аномальной жары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте башни.

"В связи с продолжающейся жарой Эйфелева башня принимает меры по обеспечению комфорта и безопасности. <...> Вершина закрыта 1 и 2 июля на весь день", - говорится на сайте.

При этом первый и второй этажи башни останутся открытыми. Сообщается о возможных задержках при покупке билетов в кассах и рекомендуется отложить визит до 4 июля.

30 июня Национальная метеорологическая служба Франции Meteo France объявила о введении максимального уровня погодной опасности в Париже и ряде департаментов в центральной части страны. 1 июля ожидается от 20 до 40 градусов по Цельсию с отдельными пиками до 41 градуса в некоторых департаментах.

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