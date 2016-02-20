 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вершбоу: НАТО не будет проводить наземные операции против ИГИЛ в Ираке, Сирии и Ливии

    НАТО на данный момент обеспечивает стабильность более 1 млрд человек, заявил замгенсека альянса

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В настоящий момент НАТО не собирается проводить наземные операции против террористической организации ИГИЛ в Ираке, Сирии или Ливии. Об этом заявил здесь в пятницу заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Александр Вершбоу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    НАТО на данный момент обеспечивает стабильность более 1 млрд человек, заявил Александр Вершбоу. Он принял участие в семинаре, посвященном деятельности НАТО и его отношениям с Марокко.

    По словам американского дипломата, "решения внутри альянса принимаются путем консенсуса, на основе принципа "у каждого государства один голос".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi