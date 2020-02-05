Versace, Michael Kors и Jimmy Choo понесут потери в 100 млн долларов из-за коронавируса

Эпидемия пневмонии в Китае, вызванная вирусом 2019-nCoV, может обернуться для базирующейся в США компании Capri Holdings - владельца модных брендов Versace, Michael Kors и Jimmy Choo - финансовыми потерями в $100 млн.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на оценки, подготовленные самой компанией на период до конца нынешнего года.

По данным на 5 февраля, компания вынуждена была закрыть 150 из 225 своих магазинов в КНР, а в большинстве остальных резко сократилось число покупателей.