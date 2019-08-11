​Versace извинился перед Китаем за географическую ошибку на футболках

Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок, на которых административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства.

Как передаёт Report, об этом сообщает газета China Daily.

Сообщается, что на одежде Versace специальные административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства.

Модный дом Versace принес свои извинения и заявил, что с 24 июля изъял из продажи и уничтожил всю одежду с географической ошибкой.

"Это наша оплошность, и мы глубоко сожалеем о последствиях, которые произошли из-за нас… мы любим Китай и решительно уважаем его территориальный и национальный суверенитет", - говорится в заявлении модного дома.

Как сообщает газета, из-за этой ошибки от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае. Актриса в воскресенье расторгла контракт с модным домом, который она заключила в июне.