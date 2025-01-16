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Вероятность мощного землетрясения к югу от Японии возросла до 80%

Вероятность мощного землетрясения к югу от Японии возросла до 80% В Японии выросла вероятность мощного землетрясения магнитудой 8-9 к юго-востоку от острова Хонсю в разломе Нанкай.
Другие страны
16 января 2025 г. 07:50
Вероятность мощного землетрясения к югу от Японии возросла до 80%

В Японии выросла вероятность мощного землетрясения магнитудой 8-9 к юго-востоку от острова Хонсю в разломе Нанкай.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в отчете японской правительственной комиссии по исследованию сейсмической активности.

В ближайшие 30 лет вероятность такого землетрясения оценивается в 80%. По расчетам, 323 тысячи человек могут не выжить, говорится в документе.

Аналитики обратили внимание на то, что в течение 40 лет такое стихийное бедствие может произойти с вероятностью 90%, а в течение 50 лет — более 90%.

Одно из последних мощных землетрясений в разломе Нанкай магнитудой 8 произошло 21 декабря 1946 года.

В начале января издание Daily Mail со ссылкой на исследование американского Колумбийского университета писало, что в 2025 году Соединенным Штатам Америки угрожают 9-балльное землетрясение и 30-метровое цунами. Эксперты обратили внимание на представляющие опасность сегменты разлома, расположенного вдоль побережья - от Северной Калифорнии до Южной Канады. По их данным, здесь может произойти землетрясение, которое и вызовет цунами.

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