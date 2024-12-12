Верховный суд Южной Кореи подтвердил приговор лидеру партии "Возродим Корею"

Верховный суд Республики Корея подтвердил вердикт предыдущей инстанции, которая приговорила лидера партии "Возродим Корею" Чо Гука к двум годам лишения свободы из-за махинаций с академическими документами.

Верховный суд Республики Корея подтвердил вердикт предыдущей инстанции, которая приговорила лидера партии "Возродим Корею" Чо Гука к двум годам лишения свободы из-за махинаций с академическими документами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Суд ранее признал его виновным в том, что он с помощью махинаций помог своим детям поступить в престижный вуз, а также предпринимал попытки вмешаться в антикоррупционную проверку. Чо Гук в результате парламентских выборов 2024 года получил депутатский мандат, он его потеряет в соответствии с законом.

Чо Гук создал свою партию перед выборами, "Возродим Корею" получила 12 мандатов, став третьей силой в парламенте. Во время предвыборной кампании он выступал с критикой администрации президента, называя ее правление "прокурорской диктатурой".