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Верховный суд Южной Кореи подтвердил приговор лидеру партии "Возродим Корею"

Верховный суд Южной Кореи подтвердил приговор лидеру партии "Возродим Корею" Верховный суд Республики Корея подтвердил вердикт предыдущей инстанции, которая приговорила лидера партии "Возродим Корею" Чо Гука к двум годам лишения свободы из-за махинаций с академическими документами.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 09:26
Верховный суд Южной Кореи подтвердил приговор лидеру партии Возродим Корею

Верховный суд Республики Корея подтвердил вердикт предыдущей инстанции, которая приговорила лидера партии "Возродим Корею" Чо Гука к двум годам лишения свободы из-за махинаций с академическими документами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Суд ранее признал его виновным в том, что он с помощью махинаций помог своим детям поступить в престижный вуз, а также предпринимал попытки вмешаться в антикоррупционную проверку. Чо Гук в результате парламентских выборов 2024 года получил депутатский мандат, он его потеряет в соответствии с законом.

Чо Гук создал свою партию перед выборами, "Возродим Корею" получила 12 мандатов, став третьей силой в парламенте. Во время предвыборной кампании он выступал с критикой администрации президента, называя ее правление "прокурорской диктатурой".

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