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    Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Верховный суд Венесуэлы постановил запретить спикеру оппозиционного венесуэльского парламента Хуану Гуаидо покидать территорию республики до окончания следствия.

    Как передает Report, об этом заявил глава Верховного суда Майкель Морено в своём Twitter.

    «Верховный суд Венесуэлы постановил принять следующие меры предосторожности против Хуана Гуаидо: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования», — написал он.

    Также суд заблокировал банковские счета, активы и все финансовые инструменты Гуаидо на территории Венесуэлы.

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