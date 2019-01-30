Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Верховный суд Венесуэлы постановил запретить спикеру оппозиционного венесуэльского парламента Хуану Гуаидо покидать территорию республики до окончания следствия.

Как передает Report, об этом заявил глава Верховного суда Майкель Морено в своём Twitter.

«Верховный суд Венесуэлы постановил принять следующие меры предосторожности против Хуана Гуаидо: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования», — написал он.

Также суд заблокировал банковские счета, активы и все финансовые инструменты Гуаидо на территории Венесуэлы.