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Верховный суд Венесуэлы потребовал отозвать неприкосновенность Гуаидо

Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному Учредительному собранию страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости заседание суда было показано в эфире венесуэльских телеканалов.

"Приказывается передать сертифицированную копию данного решения главе Национального учредительного собрания с тем, чтобы отозвать парламентскую неприкосновенность гражданина Хуана Херандо Антонио Гуаидо Маркеса", - зачитал глава суда Майкел Морено решение суда.

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