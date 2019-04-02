Верховный суд Венесуэлы потребовал отозвать неприкосновенность Гуаидо

Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному Учредительному собранию страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости заседание суда было показано в эфире венесуэльских телеканалов.

"Приказывается передать сертифицированную копию данного решения главе Национального учредительного собрания с тем, чтобы отозвать парламентскую неприкосновенность гражданина Хуана Херандо Антонио Гуаидо Маркеса", - зачитал глава суда Майкел Морено решение суда.