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    Верховный суд Великобритании вынесет вердикт по процедуре Brexit 24 января

    Речь пойдет о правомочности ввода правительством в действие 50-й статьи Лиссабонского договора, запускающей процедуру выхода из ЕС

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Верховный суд Великобритании объявил, что 24 января вынесет вердикт по правомочности ввода правительством в действие без одобрения парламентом 50-й статьи Лиссабонского договора, запускающей процедуру Brexit.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это решение будет вынесено в ответ на поданную правительством апелляцию на решение Высокого суда Лондона, который в ноябре посчитал, что указанная статья не может быть введена в действия без санкции палаты общин.

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