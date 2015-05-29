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    Верховный суд Таджикистана объявил "Исламское государство" террористической организацией

    Решение было принято по предложению генеральной прокуратуры Таджикистана

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Верховный суд Таджикистана включил группировку "Исламское государство Ирака и Леванте" (ИГИЛ) в список террористических организаций, объявив ее деятельность в республике незаконной. 

    Как сообщает Report со ссылкой на таджикские СМИ, информация поступила от источника в Верховном суде Таджикистана.

    Сообщается, что данное решение было принято по предложению генеральной прокуратуры Таджикистана.

    Власти Таджикистана до сих пор объявили террористическими и запретили деятельность Исламского движения Узбекистана, Джамоати Ансорулло, Салафия, Джамоаи таблиг.

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