Верховный суд Таджикистана объявил "Исламское государство" террористической организацией

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Верховный суд Таджикистана включил группировку "Исламское государство Ирака и Леванте" (ИГИЛ) в список террористических организаций, объявив ее деятельность в республике незаконной.

Как сообщает Report со ссылкой на таджикские СМИ, информация поступила от источника в Верховном суде Таджикистана.

Сообщается, что данное решение было принято по предложению генеральной прокуратуры Таджикистана.

Власти Таджикистана до сих пор объявили террористическими и запретили деятельность Исламского движения Узбекистана, Джамоати Ансорулло, Салафия, Джамоаи таблиг.