Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 тыс. мигрантов

Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 тыс. мигрантов

Американский Верховный суд разрешил администрации президента США Дональда Трампа отказать в правовом статусе более 500 тыс. иммигрантов из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа, который позволял им законно находиться на территории Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распоряжении суда.

В нем подчеркивается, что Верховный суд удовлетворил ходатайство исполнительной власти об отмене соответствующей программы, которая была запущена администрацией 46-го президента США Джо Байдена.

Ранее суды низшей инстанции отклонили попытку Вашингтона отменить соответствующий легальный статус, предоставленный 532 тыс. мигрантов из четырех латиноамериканских стран. Суды посчитали, что Министерство внутренней безопасности США не провело необходимого анализа каждого конкретного случая. При этом постановление Верховного суда не отменяет правовой статус для граждан других стран, например Афганистана и Украины.

Мигранты из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа могли заранее подать заявку на въезд в США и получить разрешение на работу сроком на два года при условии, что они смогут найти поручителя, находящегося в Соединенных Штатах. Эту программу резко критиковали республиканцы.