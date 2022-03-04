Верховный суд США повторно вынес Царнаеву смертный приговор за теракт в Бостоне

Верховный суд США восстановил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, устроившему взрыв во время Бостонского марафона в 2013 году.
Как передает Report, об этом сообщает
По данным издания, шестеро судей проголосовало за восстановление смертного приговора, а трое - за сохранение отмены.
В 2020 году 1-й окружной апелляционный суд США в Бостоне отменил смертный приговор Царнаева, посчитав, что он находился под сильным влиянием старшего брата, готовившего теракт и убитого полицией при задержании.
Пересмотр отмены приговора Царнаеву начался в октябре 2021 года. Тогда представитель Верховного суда затруднился сказать, когда закончится процесс.
При этом Царнаев потребовал от властей США компенсацию в 250 тыс. долларов.