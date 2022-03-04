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Верховный суд США повторно вынес Царнаеву смертный приговор за теракт в Бостоне

Верховный суд США повторно вынес Царнаеву смертный приговор за теракт в Бостоне Верховный суд США восстановил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, устроившему взрыв во время Бостонского марафона в 2013 году.
Другие страны
4 марта 2022 г. 22:24
Верховный суд США повторно вынес Царнаеву смертный приговор за теракт в Бостоне

Верховный суд США восстановил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, устроившему взрыв во время Бостонского марафона в 2013 году.

Как передает Report, об этом сообщает The Globe and Mail.

По данным издания, шестеро судей проголосовало за восстановление смертного приговора, а трое - за сохранение отмены.

В 2020 году 1-й окружной апелляционный суд США в Бостоне отменил смертный приговор Царнаева, посчитав, что он находился под сильным влиянием старшего брата, готовившего теракт и убитого полицией при задержании.

Пересмотр отмены приговора Царнаеву начался в октябре 2021 года. Тогда представитель Верховного суда затруднился сказать, когда закончится процесс.

При этом Царнаев потребовал от властей США компенсацию в 250 тыс. долларов.

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