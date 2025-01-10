Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу

Верховный суд США в четверг отказал избранному президенту США Дональду Трампу в переносе срока вынесения приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которое намечено н

Верховный суд США в четверг отказал избранному президенту США Дональду Трампу в переносе срока вынесения приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которое намечено на 10 января.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении суда.

Ранее Апелляционный суд штата Нью-Йорк - высшая инстанция для обжалования решений судов в штате - также отклонил ходатайство команды юристов избранного американского лидера о переносе сроков вынесения приговора.

В конце мая 2024 года Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления.

В ноябре прошлого года суд Нью-Йорка в связи с выборами в стране согласился отложить вынесение приговора по этому делу.