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Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу

Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу Верховный суд США в четверг отказал избранному президенту США Дональду Трампу в переносе срока вынесения приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которое намечено н
Другие страны
10 января 2025 г. 05:22
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу

Верховный суд США в четверг отказал избранному президенту США Дональду Трампу в переносе срока вынесения приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которое намечено на 10 января.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении суда.

Ранее Апелляционный суд штата Нью-Йорк - высшая инстанция для обжалования решений судов в штате - также отклонил ходатайство команды юристов избранного американского лидера о переносе сроков вынесения приговора.

В конце мая 2024 года Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления.

В ноябре прошлого года суд Нью-Йорка в связи с выборами в стране согласился отложить вынесение приговора по этому делу.

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