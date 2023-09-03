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Верховный суд Нигера одобрил высылку посла Франции

Верховный суд Нигера одобрил высылку посла Франции Верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 04:39
Верховный суд Нигера одобрил высылку посла Франции

Верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, соответствующая мера была принята в связи с отказом президента Франции Эмманюэля Макрона отозвать посла на прошлой неделе по просьбе мятежников. После этого дипломату был выдвинут ультиматум, по которому он должен был покинуть страну до 28 августа. Однако Франция так и не отозвала Итте.

Мятежники 25 августа потребовали от посла Франции в Ниамее уехать из страны за 48 часов. Одной из причин такого решения стали действия властей Франции, которые идут вразрез с интересами Нигера, заявили представители нового правительства.

МИД Франции отклонил требование мятежников к послу.

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Версия на азербайджанском языке Nigerin Ali Məhkəməsi Fransa səfirinin ölkədən çıxarılmasını təsdiqləyib

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