Верховный суд может поддержать запрет TikTok в США

Верховный суд может выступить на стороне закона, согласно которому соцсеть TikTok, скорее всего, будет запрещена в Соединенных Штатах.

Верховный суд может выступить на стороне закона, согласно которому соцсеть TikTok, скорее всего, будет запрещена в Соединенных Штатах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к такому выводу пришли американские СМИ по итогам прошедших слушаний по данному делу в американской столице.

Суд заслушал аргументы сторон по поводу закона, согласно которому владеющая TikTok китайская компания ByteDance должна либо продать соцсеть, либо прекратить ее деятельность на территории США до 19 января. Действующий глава государства Джо Байден подписал в прошлом году принятый Конгрессом закон с соответствующими положениями.

"Закон не говорит, что TikTok должен прекратить работу. В нем говорится, что ByteDance обязана избавиться от активов", - сказала судья Эми Кони Барретт. "Закон направлен только против этой иностранной корпорации, у которой нет прав по первой поправке (к Конституции США, защищает свободу слова - ред.)", - сказала судья Елена Каган.

"Конгрессу все равно, что размещено в TikTok, - подчеркнул председатель Верховного суда Джон Робертс. - Конгресс не против такого выражения". "В [законе] не сказано: "TikTok, вы не имеете права высказываться", - отметила судья Кетанджи Браун Джексон. Все эти заявления прозвучали во время разговора судей с адвокатом, представляющим интересы TikTok, Ноэлем Франциско.

Представлявшая на слушаниях федеральное правительство прокурор Элизабет Прелогар также столкнулась с вопросами. Несколько судей настороженно отнеслись к одному из заявленных обоснований закона - что китайское правительство якобы может манипулировать тем, какой контент видят пользователи TikTok. По их мнению, это обоснование может не согласовываться с первой поправкой к конституции. Некоторые судьи также задались вопросом, не существует ли менее сурового способа, чтобы американцы могли быть осведомлены о гипотетическом влиянии Китая на TikTok. Как ожидается, Верховный суд успеет принять постановление до 19 января.