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Верховный суд Израиля постановил отменить первый закон судебной реформы

Верховный суд Израиля постановил отменить первый закон судебной реформы Верховный суд Израиля постановил, что закон, ограничивший в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений кабмина, будет отменен.
Другие страны
1 января 2024 г. 23:14
Верховный суд Израиля постановил отменить первый закон судебной реформы

Верховный суд Израиля постановил, что закон, ограничивший в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений кабмина, будет отменен.

Как передает Report, об этом сообщило израильское государственное радио Kan.

По его данным, решение об отмене первого закона, утвержденного в рамках судебной реформы правительства премьера Биньямина Нетаньяху летом 2023 года, было принято большинством судей (8 из 15), входящих в коллегию Верховного суда.

Kan отмечает, что 12 из 15 судей также постановили, что полномочий Верховного суда достаточно для рассмотрения вопросов об основных законах страны и признания их недействительными в "исключительных случаях", когда Кнессет (парламент) превышает свои полномочия

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