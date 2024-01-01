Верховный суд Израиля постановил отменить первый закон судебной реформы

Верховный суд Израиля постановил, что закон, ограничивший в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений кабмина, будет отменен.

Верховный суд Израиля постановил, что закон, ограничивший в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений кабмина, будет отменен.

Как передает Report, об этом сообщило израильское государственное радио Kan.

По его данным, решение об отмене первого закона, утвержденного в рамках судебной реформы правительства премьера Биньямина Нетаньяху летом 2023 года, было принято большинством судей (8 из 15), входящих в коллегию Верховного суда.

Kan отмечает, что 12 из 15 судей также постановили, что полномочий Верховного суда достаточно для рассмотрения вопросов об основных законах страны и признания их недействительными в "исключительных случаях", когда Кнессет (парламент) превышает свои полномочия