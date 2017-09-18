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    Верховный суд Ирака приостановил проведение референдума о "независимости" на севере страны

    Cуд принял решение в ответ на поданное им заявление о неконституционности отделения каких-либо регионов или провинций от Ирака© РИА Новости / Дмитрий Виноградов

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Верховный федеральный суд Ирака издал постановление о приостановке проведения референдума о "независимости" курдского местного правительства на севере страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Руководство курдской автономии в Ираке в одностороннем порядке назначило референдум о "независимости" на 25 сентября 2017.

    Как говорится в заявлении главы пресс-службы судя Ияса ас-Самука, суд постановил   приостановить  проведение "референдума" до принятия решения по делам о неконституционности данного решения.

    Как сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, суд принял решение в ответ на поданное им заявление о неконституционности отделения каких-либо регионов или провинций от Ирака.

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