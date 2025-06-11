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Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор экс-президенту по делу о коррупции

Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор экс-президенту по делу о коррупции Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер осуждена на шесть лет тюрьмы в рамках уголовного дела о коррупции.
Другие страны
11 июня 2025 г. 02:13
Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор экс-президенту по делу о коррупции

Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер осуждена на шесть лет тюрьмы в рамках уголовного дела о коррупции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал TN.

Таким образом, Верховный суд Аргентины оставил в силе ранее вынесенный приговор в отношении бывшего главы государства. Судебная коллегия единогласно признала Киршнер виновной в преступном сообществе и мошенническом управлении с целью хищения денежных средств, которые отводились на национальные общественные работы в Санта-Крусе.

Суд, как отмечает телеканал, подтвердил, что с 2003 по 2015 год политик действовала в интересах предпринимателя Ласаро Баеса, завышая цены и не выполняя работы. Кроме того, ей пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

Отмечается, что осужденная вправе попросить заменить тюремное заключение домашним арестом. Несколько дней назад Киршнер заявила о планах баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.

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