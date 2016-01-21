Могерини: Я вижу много возможных сфер сотрудничества между ЕС и Ираном

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Я вижу много возможных сфер сотрудничества между Евросоюзом и Ираном". Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комментируя возможности для развития отношений между ЕС и Ираном после отмены санкций в отношении исламской республики.

По ее словам, существует потенциал для развития сотрудничества в таких сферах как технология, культура, наука.

Она напомнила, что ЕС был одним из главных партнеров Ирана до введения санкций в отношении этой страны.

Ф.Могерини также отметила, что ЕС уже начала политический диалог с Ираном, на котором обсуждается широкий круг вопросов, включая вопрос, связанный с правами человека в Иране: "Но самым главным для Европы является то, что дипломатия победила в этих вопросах, предотвратив распространение ядерного оружия. Этот диалог может открыть дорогу для более всеобъемлющего сотрудничества".