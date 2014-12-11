Верховный представитель ЕС посетит Украину

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетит Украину. Как сообщает Report, в ходе визита Ф.Могерини проведет переговоры с президентом страны Петром Порошенко, а также представителями правительства, парламента и гражданского общества страны.

Стороны намерены обсудить не только политическое урегулирование конфликта на Украине, но и вопрос оказания Евросоюзом поддержки Украине в проведении реформ.

Также 15 декабря в Брюсселе будет проведено первое заседание Совета по ассоциации ЕС-Украина с участием верховного представителя ЕС, премьер-министра Украины Арсения Яценюка и комиссара ЕС по европейской политике соседства и расширению Йоханнеса Хана.