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Верховный представитель ЕС: Мы должны нанести ущерб российской экономике

Верховный представитель ЕС: Мы должны нанести ущерб российской экономике Евросоюз не будет вмешиваться в ситуацию в Украине военным путем, нанося вред экономике России для остановки конфликта.
Другие страны
13 марта 2022 г. 04:53
Верховный представитель ЕС: Мы должны нанести ущерб российской экономике

Евросоюз не будет вмешиваться в ситуацию в Украине военным путем, нанося вред экономике России для остановки конфликта.

Как передает Report со ссылкой на CNN Turk, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

"Конечно, мы не будем вмешиваться в ситуацию военным путем. Мы не хотим, чтобы война распространялась, но мы должны их поддерживать Киев. Мы должны нанести ущерб экономике России, чтобы они не могли продолжать войну", - сказал он.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам отметил, что "все пытаются найти сложный баланс" и при этом поддержать Украину.

"Мы пытаемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. РФ будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки", - подчеркнул Боррель.

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