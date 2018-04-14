Верховный лидер Ирана: Заявление Трампа о победе США над ИГ является ложью

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Слова президента Дональда Трампа о том, что США нанесли поражение террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) являются ложью. Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"В той речи, когда президент Америки несколькими часами ранее заявил, что США смогли нанести поражение ИГ, является ложью. Явной и открытой!" - заявил верховный лидер Ирана. Хаменеи в связи с ударом по Сирии также назвал президентов США и Франции, а также премьер-министра Великобритании преступниками.