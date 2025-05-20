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Верховный лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США

Верховный лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнение в результативности переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.
Другие страны
20 мая 2025 г. 12:38
Верховный лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнение в результативности переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Как тогда [при предыдущем президенте Ирана Эбрахиме Раиси], так и сейчас велись переговоры через посредников, хотя и безрезультатно. И теперь мы не думаем, что они приведут к какому-либо результату. Неясно, что будет дальше", - сказал он.

Он также назвал "большой ошибкой" требование США прекратить обогащение урана в исламской республике, заявив что Тегеран продолжит это делать.

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Версия на английском языке Iran's Supreme Leader Khamenei doubts success of nuclear talks with US
Версия на азербайджанском языке İranın ali rəhbəri ABŞ ilə danışıqların uğuruna şübhə edib

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