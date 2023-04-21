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Верховный лидер Ирана амнистировал 1 760 заключенных в честь праздника Ид аль-Фитр

Верховный лидер Ирана амнистировал 1 760 заключенных в честь праздника Ид аль-Фитр Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился помиловать или смягчить наказание 1 760 заключенным по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 15:02
Верховный лидер Ирана амнистировал 1 760 заключенных в честь праздника Ид аль-Фитр

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился помиловать или смягчить наказание 1 760 заключенным по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, как в пятницу сообщил один из заместителей главы судебной власти Ирана, верховный лидер одобрил предложения комиссии по амнистиям и снятию судимостей.

"Из 1 760 заключенных 404 человека были полностью амнистированы, а 1 356 смягчили наказание. 120 подпавших под амнистию ранее были приговорены к смертной казни, которую заменили на тюремное заключение", - цитирует его агентство Tasnim.

По словам чиновника, 1 332 дела из 1 760 рассматривались судами общей юрисдикции и революционными судами, 355 - шариатскими судами, а 73 - военными.

В марте нынешнего года глава судебной власти страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи заявил, что с 21 марта 2022 года под амнистию попали 82 тыс. человек, осужденных по разным статьям.

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