Верховный комиссар ООН призвал Пакистан и Иорданию пересмотреть решение об отмене моратория на смертную казнь

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн выразил сожаление в связи с тем, что Пакистан и Иордания отменили мораторий на смертную казнь, сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН.

Он подчеркнул, что ни одна судебная система не застрахована от ошибок и призвал правительства этих стран пересмотреть свои решения.

"Очень жаль, что Пакистан и Иордания возобновили казни, таким образом отменив мораторий на этот вид наказания, который они ввели ко всеобщему одобрению, соответственно, в 2008 и 2006 годах", - отметил главный правозащитник ООН в специальном заявлении.

Зейд Раад аль-Хуссейн напомнил, что порядка 160 стран либо отменили смертную казнь, либо отказались от ее применения.

Верховный комиссар призвал правительства Пакистана и Иордании наложить мораторий на этот вид наказания.