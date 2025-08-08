Верховный комиссар ООН потребовал немедленно остановить план военного захвата Газы

Верховный комиссар ООН потребовал немедленно остановить план военного захвата Газы

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал немедленно прекратить реализацию плана израильского правительства по полному военному захвату сектора Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

“Предполагаемая операция, в рамках которой израильская армия планирует взять под контроль город Газа, параллельно распределяя гуманитарную помощь за пределами зон боевых действий, противоречит решению Международного суда", - заявил Тюрк.

Тюрк подчеркнул, что вместо военных действий Израиль обязан обеспечить полный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор, а палестинские вооруженные группировки - безусловно освободить всех заложников.