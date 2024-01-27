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Верховный комиссар ООН назвал жестокостью казнь с помощью чистого азота в США

Верховный комиссар ООН назвал жестокостью казнь с помощью чистого азота в США Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал жестокостью применение чистого азота при смертной казни в американском штате Алабаме.
Другие страны
27 января 2024 г. 13:14
Верховный комиссар ООН назвал жестокостью казнь с помощью чистого азота в США

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал жестокостью применение чистого азота при смертной казни в американском штате Алабаме.

Как передает Report, об этом Фолькер Тюрк заявил в интервью Vatican News по итогам встречи с Папой Римским Франциском.

"Игнорировать продолжающиеся нарушения прав человека в США нельзя. Казнь Кеннета Смита с помощью азота в штате Алабама – это жестокость. Другого слова для этого не существует. Откровенно говоря, в 21 веке не должно быть места смертной казни", - сказал Тюрк.

По его словам, вопрос касается не только США, но и Ирана, Ирака, Японии и всех других стран, где все еще практикуется смертная казнь.

Верховный комиссар призвал положить конец практике смертной казни во всем мире раз и навсегда.

26 января в США впервые провели смертную казнь с применением чистого азота. Казнь 58-летнего Кеннета Смита состоялась в городе Этмор в штате Алабама. Кеннет Юджин Смит, которого признали виновным в убийстве женщины в 1988 году, пытался оспорить приговор, однако все три апелляции были отклонены.

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