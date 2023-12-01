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Верховный комиссар ООН назвал катастрофой возобновление боев в Газе

Верховный комиссар ООН назвал катастрофой возобновление боев в Газе Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк расценил как катастрофу возобновление боев в секторе Газа.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 15:00
Верховный комиссар ООН назвал катастрофой возобновление боев в Газе

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк расценил как катастрофу возобновление боев в секторе Газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

В заявлении, распространенном в Женеве, он призвал все стороны конфликта и имеющие на них влияние страны немедленно предпринять шаги для достижения прекращения огня.

"Возобновление боевых действий в Газе - это катастрофа. Призываю все стороны и государства, имеющие на них влияние, немедленно предпринять дополнительные усилия для обеспечения прекращения огня - на гуманитарной и связанной с правами человека основе", - подчеркнул Тюрк.

Верховный комиссар ООН выразил глубокую обеспокоенность заявлениями политических и военных руководителей Израиля о планах расширения и повышения интенсивности наступательных действий.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.

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Версия на английском языке UN high commissioner calls renewed fighting in Gaza disaster

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