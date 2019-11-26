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Верховный суд США удовлетворил просьбу Трампа о доступе к его налоговым декларациям

​Верховный суд США удовлетворил просьбу Трампа о доступе к его налогов

Верховный суд США удовлетворил просьбу президента США Дональда Трампа о приостановке введения в силу решения нижестоящей судебной инстанции, разрешившей Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям главы государства, передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его данным, соответствующие документы не будут предоставлены Палате представителей в течение еще как минимум нескольких недель. Президенту дано время до 5 декабря для подачи апелляции, однако неизвестно, будет ли она рассмотрена и каким будет вердикт судей в случае рассмотрения.

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