Верховный суд поставил точку в вопросе гражданства Саакашвили

Украинский Верховный суд закрыл производство по делу о прекращении гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как передает Report, об этом сообщает “112 Украина” со ссылкой на соответствующее заявление суда.

Как отмечается, Саакашвили отозвал иск о незаконном действии экс-главы Украина Петра Порошенко, который лишил его гражданства.

Таким образом, судебное производство по данному делу закрыто.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.